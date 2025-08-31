پخش زنده
هیئت فوتبال استان تهران به طور رسمی اعلام کرد حاضر به میزبانی از دیدارهای خانگی چادرملو در پایتخت نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، چادرملو اردکان در فصل جاری لیگ برتر به دلیل آماده نشدن ورزشگاه شهید نصیری یزد نمیتواند بازیهای خانگی خود را فعلا در استان خود برگزار کند و مجبور به کوچ کردن به تهران شده است.
این تیم در هفته اول لیگ برتر از فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی تهران پذیرایی کرد و در حالی که به نظر میرسید در هفتههای سوم و چهارم هم مقابل ملوان و پرسپولیس در پایتخت پذیرای حریفان باشد، اما هیئت فوتبال استان تهران فعلا از میزبانی این تیم اردکانی سر باز زده است.
هیئت فوتبال استان تهران در روزهای تعطیلی لیگ برتر با ارسال نامهای به سازمان لیگ به طور رسمی اعلام کرده که به دلیل عدم پرداخت هزینههای میزبانی توسط باشگاه چادرملو، امکان میزبانی مسابقات این تیم درپایتخت وجود ندارد.
بر اساس ادعای هیئت فوتبال تهران، هزینههای مربوط به رفت و آمد داوران، پذیرایی عوامل اجرایی و ... از سوی باشگاه چادرملو در هفته اول پرداخت نشده است.