شهروندخبرنگار ما در پیامی از مسئولان استان گلستان خواسته است تا با تمهیداتی، هزینه خرید شالی و برنج را کاهش دهند.

کاهش قیمت شالی و برنج، درخواست شالیکاران

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،افزایش قیمت برنج داخلی، تخلیط برنج خارجی و داخلی از یک سو و زخم واردات محصول در فصل برداشت، و کم آبی، نگرانی شالیکاران را در فصل برداشت بیش از گذشته کرده است.

علاوه بر این چالش ها؛ قیمت بالای شالی، تامین آب و هزینه بالای اجاره زمین هم به دغدغه فکر شالیکاران مبدل شده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

باخرید شالی با قیمت بالای ۵۰ هزارتومان، کشاورزان گلستانی که بیشتر از آب چاه برای آبیاری مزارع برنج استفاده می‌کنند، با مشکل جدی کمبود آب و بحران منابع آبی رو‌به‌رو‌می شوند.

از طرفی قیمت برنج که قوت اصلی مردم محسوب می‌شود بالا رفته و‌مردم قدرت خرید نداشنه و امنیت غذایی به مخاطره می‌افتد.

لطفا با پایین آوردن قیمت شالی و برنج این دومشکل اصلی در کشور را مرتفع نمایید. باتشکر