شهروندخبرنگار ما در پیامی از مسئولان استان گلستان خواسته است تا با تمهیداتی، هزینه خرید شالی و برنج را کاهش دهند.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،افزایش قیمت برنج داخلی، تخلیط برنج خارجی و داخلی از یک سو و زخم واردات محصول در فصل برداشت، و کم آبی، نگرانی شالیکاران را در فصل برداشت بیش از گذشته کرده است.
علاوه بر این چالش ها؛ قیمت بالای شالی، تامین آب و هزینه بالای اجاره زمین هم به دغدغه فکر شالیکاران مبدل شده است.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
باسلام واحترام
باخرید شالی با قیمت بالای ۵۰ هزارتومان، کشاورزان گلستانی که بیشتر از آب چاه برای آبیاری مزارع برنج استفاده میکنند، با مشکل جدی کمبود آب و بحران منابع آبی روبهرومی شوند.
از طرفی قیمت برنج که قوت اصلی مردم محسوب میشود بالا رفته ومردم قدرت خرید نداشنه و امنیت غذایی به مخاطره میافتد.
لطفا با پایین آوردن قیمت شالی و برنج این دومشکل اصلی در کشور را مرتفع نمایید. باتشکر