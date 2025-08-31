پخش زنده
پخش زنده دو دیدار فوتبالی اینتر و اودینزه و کورینتیانس و پالمیراس روی آنتن شبکه ورزش سیما میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب هفته دوم فوتبال سری آ ایتالیا، امشب نهم شهریور از ساعت ۲۲:۱۵، دیدار تماشایی بین دو تیم اینتر و اودینزه را به صورت مستقیم پخش میکند.
این دیدار با گزارشگری محمد سیانکی و به صورت زنده روی آنتن میرود.
پخش زنده فوتبال کورینتیانس و پالمیراس
بازی هفته ۲۲ تیمهای کورینتیانس و پالمیراس از لیگ سری آ برزیل ساعت ۱:۰۰ بامداد دوشنبه ۱۰ شهریور به صورت مستقیم از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد.
برنامه «مثبت ورزش» ساعت ۱:۰۰ بامداد دوشنبه ۱۰ شهریور، در چارچوب رقابتهای هفته ۲۲ لیگ سری آ برزیل، تقابل دو تیم کورینتیانس و پالمیراس را با گزارشگری میثم مختاری و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش میکند.
در جدول لیگ پالمیراس با ۴۲ امتیاز از ۱۹ بازی سوم و کورینتیانس با ۲۵ امتیاز از ۲۱ بازی یازدهم است.