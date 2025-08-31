معاون امور دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از اقدامات گسترده این معاونت برای بهبود کیفیت زندگی، خدمات رفاهی، مهارت آموزی و فضای خوابگاهی دانشجومعلمان در سال تحصیلی جدید خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وحید عالمیان با اشاره به اولویت‌های اصلی معاونت در سال تحصیلی جدید گفت: ارتقای کیفیت زیست شبانه‌روزی دانشجومعلمان، بهبود خدمات رفاهی، توجه ویژه به حوزه بهداشت، درمان، مشاوره و ورزش از اولویت‌های اصلی ماست و برای تحقق این اهداف برنامه‌ریزی منسجم انجام شده است.

وی درباره ارتقای کیفیت خوابگاه‌ها و تغذیه دانشجومعلمان افزود: سرانه خوابگاه‌ها و اتاق‌های دانشجویی نسبت به سال گذشته ارتقا یافته و کیفیت منو‌های غذایی در تمامی پردیس‌ها به‌صورت لحظه‌ای ارزیابی می‌شود.

معاون امور دانشجومعلمان همچنین در خصوص توسعه زیرساخت‌های ورزشی گفت: اتاق‌های ورزش و تندرستی در سراسر کشور راه‌اندازی شده و زمین‌های چمن مصنوعی و سالن‌های ورزشی در حال تجهیز هستند تا شاخص‌های کیفی موردنظر دانشجومعلمان فراهم شود.

عالمیان با تأکید بر خدمات مشاوره و بیمه دانشجویی اظهار داشت: از ابتدای سال تحصیلی دانشجومعلمان تحت پوشش بیمه دانشجویی قرار می‌گیرند و تمامی پردیس‌ها اتاق‌های مشاوره فعال خواهند داشت تا نیاز‌های روانی و آموزشی دانشجومعلمان به‌طور کامل پاسخ داده شود.

وی درباره برنامه‌های توانمندسازی و مهارت‌آموزی دانشجومعلمان گفت: معاونت امور دانشجومعلمان مسئولیت برگزاری دوره‌های تدریس برتر را دارد و آموزش مهارت‌های زندگی، کنترل خشم، ارتباطات اجتماعی و فناوری‌های نوین آموزشی در دستور کار قرار دارد. همچنین فعالیت‌های ویژه در حوزه آموزش قرآن کریم و پرورش مهارت‌های حرفه‌ای دانشجومعلمان اجرا می‌شود.

عالمیان درباره اقدامات پژوهشی و مدیریتی افزود: دانشجومعلمان از منظر فرهنگی، پژوهشی و آموزشی رصد می‌شوند و برترین‌ها به عنوان دانشجوی نمونه به وزارت علوم معرفی خواهند شد. دانشگاه فرهنگیان در سال‌های اخیر بیشترین تعداد دانشجوی نمونه را در مقطع کارشناسی داشته است.

معاون امور دانشجومعلمان چالش‌های سال تحصیلی جدید را عمدتاً محدودیت فضا‌های خوابگاهی عنوان کرد و افزود: تلاش داریم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل، استانداری‌ها و سایر نهادها، خوابگاه‌های مناسب و تجهیز شده را برای دانشجومعلمان آماده کنیم.

عالمیان درباره مشارکت دانشجومعلمان در تصمیم‌گیری‌ها گفت: شورای صنفی و سامانه‌های آنلاین ارتباط با دانشجو از جمله ابزار‌های معاونت برای شنیدن صدای دانشجومعلمان و دریافت بازخورد‌های آنان است.

وی همچنین درباره برنامه‌های جدید سال تحصیلی گفت: سامانه‌های یکپارچه برای اسکان، تغذیه، ورزش و مشاوره راه‌اندازی شده و شاخص‌هایی برای هماهنگی هم‌اتاقی‌ها از نظر اخلاق، رفتار و تحصیل تعریف شده تا دانشجومعلمان در محیطی آرام و منظم زندگی کنند.

معاون امور دانشجومعلمان چشم‌انداز معاونت را ارتقای جایگاه دانشگاه فرهنگیان درنظام آموزشی کشور عنوان کرد و گفت: دانشگاه فرهنگیان از نظر تعلیم و تربیت در جایگاه نخست کشور قرار دارد و با ادامه روند توسعه خدمات رفاهی، آموزشی و مهارتی، به‌زودی به یکی از دانشگاه‌های تراز بالای کشور تبدیل خواهد شد، به‌طوری که دانشجویان و اساتید از سراسر کشور تمایل خواهند داشت به دانشگاه فرهنگیان وارد شوند.