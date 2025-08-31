نماینده ولی فقیه در مازندران: جریان خادمیاری از عنایات امام هشتم است و باید یک جریان ناب باقی بماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران، امروز در دیدار با مدیر مرکز خادمیاری و کانونهای خدمت کشوری حرم رضوی در ساری، با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک آغاز امامت امام زمان (عج)، با بیان اینکه گوشهای از عنایات امام هشتم همین جریان خادمیاران است گفت: این جریان باید یک جریان ناب بماند، نباید ملاحظات احزاب سیاسی و فرق گوناگون در آن دیده شود، یک جریان است که باید با سعه صدر، تواضع و تلاش جهادی به کار خود ادامه دهد.
آیت الله محمدباقر محمدی لائینی از خدمات جامعه فقیهان و عالمان در طول دوران غیبت کبری و صغری قدردانی کرد.
او با درود به روح مطهر امام هشتم (ع)، از خدمات خادمیاران در سراسر کشور و بهویژه استان مازندران تقدیر کرد و گفت: از خدمات یک دهه جامعه خادمیاران در سراسر کشور که تعداد ۳۶۰ هزار نفر و در مازندران ۱۳ هزار نفر هستند، تشکر میکنم، همه زحمات و خدماتی که انجام دادند، جای تشکر دارد و گوشهای از عنایات امام هشتم (ع) همین جریان خادمیاران است که در این یک دهه افتخارآفرینی کردند.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به خدمات شهید آیتالله رئیسی در بنیانگذاری این جریان، از خداوند برای او طلب علو درجات کرد و افزود: خداوند انشاءالله بنیانگذار این جریان، جناب شهید خدمت آیتالله رئیسی را بر درجاتش بیافزاید و همنشین امام هشتم کند.
نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین از تلاشهای آقای امامزاده، معاونان و تمام عزیزانی که در سطوح مختلف استانی و شهرستانی زحمت کشیدهاند، قدردانی کرد و از تکتک ۱۳ هزار عضو افتخاری این جریان در استان تشکر صمیمانه داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود بر اهمیت اخلاص در کارها تأکید کرد و اظهار کرد: بالاخره بهانهای میخواهد که آدم بهشتی شود، همینطوری خدا کسی را بهشتی نمیکند این هم یک بهانهاش جریان خدمت در حوزه خادمیاری است. اخلاص حرف اول را در همه کارهای خوب و عبادات میزند.
این مسئول همچنین بر ضرورت دوری از منیت و خودبینی در این جریان تأکید و تصریح کرد: این جریان باید یک جریان ناب بماند، نباید ملاحظات احزاب سیاسی و فرق گوناگون در آن دیده شود، یک جریان است که باید با سعه صدر، تواضع و تلاش جهادی به کار خود ادامه دهد.
ظرفیت عظیم مازندران در خدمت به اهل بیت (ع) قابل تقدیر است
رئیس مرکز خادمیاری و کانونهای خدمت رضوی آستان قدس رضوی هم با اشاره به ظرفیت بالای استان در ارادت به اهلبیت (ع)، اعلام کرد: مازندران پس از تهران بیشترین تعداد خادمیاران رضوی را دارد و این ظرفیت عظیم زمینهساز خدمات گسترده فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در سراسر استان و کشور است.
احمد میرزاده با اشاره به آغاز طرح خادمیاری از سال ۱۳۹۶ در زمان تولیت مرحوم آیتالله شهید سیدابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی اظهار داشت: هدف اصلی این طرح، توسعه خدمت و گسترش نام و فرهنگ رضوی در سراسر کشور بود تا خدمت به خلق خدا محدود به حرم مطهر نباشد و هر فرد علاقهمند بتواند به نام امام رضا (ع) قدمی در این مسیر بردارد.
وی افزود: شبکه خادمیاری امروز با بیش از ۳۶۰ هزار عضو سازمانیافته در کشور فعالیت میکند و خدمات متنوعی در حوزههای قرآنی، فرهنگی، بهداشت و درمان، مشاوره خانواده، حمایت از زندانیان، تهیه جهیزیه، امور نوجوانان و بانوان و سایر عرصههای اجتماعی ارائه میدهد.
رئیس مرکز خادمیاری با اشاره به جایگاه ویژه مازندران گفت: در برخی شهرهای این استان، شمار خادمیاران حتی از کل برخی استانها بیشتر است. این ظرفیت عظیم نشاندهنده ارادت دیرینه مردم مازندران به اهلبیت (ع) و حضرت رضا (ع) است.
میرزاده با تأکید بر اینکه موفقیت این شبکه مردمی نیازمند حمایت معنوی بزرگان استان و همراهی دستگاههای مختلف است، خاطرنشان کرد: الگوی خادمیاری که به فرمایش رهبر معظم انقلاب یک کار مردمی و فرهنگی در سایه امام رضا (ع) است، میتواند زمینهساز جریانسازی فرهنگی و اجتماعی و گامی در مسیر سعادت جامعه باشد.
میرزاده در پایان از زحمات خادمیاران استان مازندران در ۹ سال گذشته قدردانی کرد و بر ادامه این مسیر با قوت و انسجام بیشتر تأکید کرد.
لازم به ذکر است قرار است عصر امروز جلسه معارفه قاسم عزیززاده گرجی بهعنوان مدیر جدید کانونهای خدمت رضوی استان مازندران و تکریم محمداسماعیل امامزاده در سالن همایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در ساری برگزار شود.