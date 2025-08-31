به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از کسب رتبه نخست المپیاد جهانی نجوم توسط فرزندان ایران، سحرگاه امروز ۹ شهریور از جدیدترین دیوارنگاره میدان جهاد رونمایی شد.

در این دیوارنگاره که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است، طرحی از آسمان با ستاره‌ها قرار دارد که ستاره‌ها عکس‌های فرزندان ایران را نمایان می‌کنند.

رتبه نخست المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک توسط حسین سلطانی، علی نادری، حسین معصومی، ارشیا میرشمس کاخک و هیربد فودازی برای کشورمان کسب شد.