با حضور جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور،سرهنگ پاسدار سپهدار نیک‌روش به عنوان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان معرفی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛با حضور امیر نبی سهرابی جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور و جمعی از مسئولان استانی ،سرهنگ پاسدار سپهدار نیک روش به عنوان مدیر کل جدید حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان معرفی و از تلاش سرهنگ پاسدار محسن رشیدی مدیر کل پیشین حفظ آثار استان تجلیل شد.

در این مراسم جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور با اشاره به نقش برجسته لرستان در دفاع مقدس و مقاومت در برابر استکبار جهانی گفت: رزم رزمندگان لرستان در طول تاریخ انقلاب اسلامی، به‌ویژه در جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه اخیر، مایه ی فخر و مباهات ملی است واین رشادت‌ها باید به‌درستی ثبت، مستند و به نسل جوان منتقل شود.

امیر نبی سهرابی با تأکید بر مأموریت بنیاد در ثبت و ضبط وقایع جنگ افزود: اداره کل حفظ آثار لرستان موُظف است اسناد مربوط به دفاع جانانه ی نیروهای مسلح، مسئولان و مردم استان در برابر تهاجم رژیم غاصب صهیونیستی را به‌صورت روزشمار گردآوری و برای تاریخ‌نگاری به بنیاد مرکزی ارسال کند.

وی افزود:در سطح کشور، سالانه حدود دو هزار عنوان کتاب در حوزه ی دفاع مقدس منتشر می‌شود و استان لرستان هم با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری ۶۰ عنوان کتاب در این حوزه به چاپ می رساند.

استاندار لرستان هم با اشاره به رشادت‌های بی‌نظیر رزمندگان استان گفت: این دلاوری‌ها نباید در حافظه تاریخ به فراموشی سپرده شود. نسل جدید باید بداند که چگونه مردمان این دیار با ایثار و فداکاری از خاک وطن دفاع کردند.

سید سعید شاهرخی با اشاره به نقش تاریخی و بی‌بدیل مردم لرستان در دوران دفاع مقدس تأکید کرد: مردم لرستان در جنگ تحمیلی ۱۲روزه و دوران هشت سال دفاع مقدس با ایستادگی و شجاعت در برابر دشمن، برگ زرینی در تاریخ مقاومت ایران رقم زدند.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، تبیین وقایع جنگ و انتقال آن به نسل‌های آینده است، افزود: آثار جنگ باید نگهداری شود تا نسل آینده بداند چگونه مردم و رزمندگان رشید ایران، کشور را از جنگ نجات دادند و طی ۴۰ سال گذشته، با مقاومت در برابر تحریم‌ها، مانع از تجزیه کشور شدند.