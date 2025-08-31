پخش زنده
امروز: -
امروز یکشنبه ۹ شهریور شاخص کل با رشد ۳۴ هزار و ۴۴۵ واحدی به ارتفاع ۲،۴۳۰،۱۴۰ واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با رشد ۲ هزار و ۹۹۰ واحدی به سطح ۷۵۶ هزار و ۸۳۶ واحد رسید.
ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به ۸ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان رسید.
تعداد نمادهای مثبت ۴۷۸ نماد (۵۳ درصد) و تعداد نمادهای منفی ۴۱۶ نماد (۴۷ درصد) بوده است.
در معاملات روز جاری شاهد ورود ۴۳۱ میلیارد تومان پول حقیقی به معاملات خرد بودیم.
گفتنی است که در معاملات روز جاری ۳۳۹ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوقهای درآمد ثابت خارج شد.
"فملی" با ۵۲۰۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را را بر شاخص کل داشت.