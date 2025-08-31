به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی برای ارائه برنامه‌ها و خدمات دولت چهاردهم در استان یزد و پاسخگویی به مطالبات مردم، در شبکه خبر حضور می‌یابد.

برنامه «استاندار» به ارائه برنامه‌های استانداران دولت چهاردهم اختصاص دارد که فردا شب نوبت بابایی است تا برنامه‌های خود در استان یزد را تشریح کند.

برنامه استاندار، دوشنبه شب از ساعت ۲۳:۰۵ دقیقه از شبکه خبر پخش خواهد شد.

محمدرضا بابایی شانزدهمین استاندار یزد است که بعد از تشکیل دولت چهاردهم از مهرماه ۱۴۰۳ در این استان خدمت می کند.