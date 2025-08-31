پخش زنده
روایت جهاد مقدس؛ ۱۳ شهریور سالروز سفر ر هبر معظم انقلاب به فردوس، به روی آنتن شبکههای ملی و استانی میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در دیدار با مسئولان شهرستان فردوس گفت: ۱۳ شهریور سالروز سفر رهبر انقلاب به فردوس پس از زلزله ۱۳۴۷ که بهعنوان روز ملّی حرکتهای جهادی و امداد مردمی ثبت شده که روزی مهم و تاریخی برای استان و شهرستان فردوس است.
آینهدار افزود: همه شبکههای استانی برای این روز ویژه برنامه خواهند داشت و تولید محتوا با بهرهگیری از روایتگران توانمند در دستور کار است.
به گفته وی این روز باید بهعنوان نقطه عطفی در خدمترسانی جهادی شناخته شود و نگاه ملی و بینالمللی را به سمت استان جلب کند.
فرماندار فردوس نیز با تقدیر از اقدامات امیدآفرین صدا و سیما در هفته دولت، خواستار پوشش این مراسم شد.
استیری با اشاره به اهمیت بازخوانی ابعاد این رویداد ملی افزود: انتظار داریم در شبکههای مختلف رادیویی و تلویزیونی به این موضوع پرداخته شود.
هنری، مسئول بسیج سازندگی استان هم با قدردانی از عملکرد چند ساله صدا و سیما در انعکاس این رویداد گفت: برای امسال برنامههای متنوعی پیشبینی شده که با همکاری صدا و سیما استان بازتاب ملی گستردهای خواهد داشت.
حجت الاسلام عرب امام جمعه اسلامیه هم گفت: جهاد مقدس یک وظیفه دینی و ملی است و رساندن پیام ۱۳ شهریور به جامعه باید در اولویت رسانهها باشد.