مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد استفاده بیرویه از سیستمهای مهپاش در رستورانها و فستفودها را تهدیدی جدی برای منابع محدود آب استان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار با اشاره به رشد استفاده از سیستمهای مهپاش در فضاهای باز رستورانها و کافیشاپها گفت: گرچه این سیستمها در ظاهر فضای خنک و دلپذیری ایجاد میکنند، اما مصرف بالای آب آنها میتواند به هدررفت صدها لیتر آب در روز منجر شود که در شرایط کمآبی استان قابل قبول نیست.
او افزود: برآوردها نشان میدهد یک سیستم مهپاش فشار متوسط بین ۶۰ تا ۷۵ لیتر آب در ساعت مصرف میکند؛ در حالی که مصرف آب کولر آبی تنها ۲۰ تا ۳۰ لیتر در ساعت است و این تفاوت نشاندهنده فشار مضاعفی است که مهپاشها بر منابع آبی وارد میکنند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان یزد همچنین به پیامدهای محیطزیستی و بهداشتی این سیستمها اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر اتلاف منابع آب، در صورت استفاده از آب بیکیفیت ناشی از شرایط نگهداری نامناسب آب در مخازن شخصی و ...، امکان انتشار آلودگی و تهدید سلامت مشتریان وجود دارد و همچنین در مناطق مرطوب، کارایی مهپاشها کاهش یافته و عملاً آب بدون بازدهی هدر میرود.
علمدار با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت راهکارهای پایدارتر، تصریح کرد: استفاده از سایهبانها، پوشش گیاهی، طراحی هوشمند فضاهای باز و بهکارگیری سیستمهای تهویه بهینه میتواند جایگزین مناسبی برای مهپاشها باشد و این روشها نهتنها مصرف آب را کاهش میدهند، بلکه به مسئولیتپذیری اجتماعی کسبوکارها نیز کمک میکنند.
وی خاطرنشان کرد: امید است با فرهنگسازی و همراهی فعالان اقتصادی بتوانیم در راستای حفظ منابع ارزشمند آب و توسعه پایدار گامهای مؤثری برداریم.