مسلمانان و کشورهای اسلامی همیشه و در هر کجا به دنبال ظلم ستیزی هستند، یکی از این انسانهای آزاده، خانم اسفندیاری دختر ایرانی در پاریس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مهدیه اسفندیاری مصداق انسانهای شجاعی است که در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی ایستادگی میکنند.
مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ سالهای است که از حدود ۸ سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی میکرد. او در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ بهصورت مرموزی ناپدید شد و این موضوع توسط خانوادهاش به مقامات ایرانی گزارش شد.
پس از پیگیریها، مشخص شد که او توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است!
پس از حدود یک ماه سکوت، مقامات قضایی فرانسه در اوایل آوریل ۲۰۲۵ تأیید کردند که او بازداشت شده است.
او اکنون در زندان فرسن در حومه پاریس در بازداشت موقت به سر میبرد.
اتهام پوشالی
دادستانی پاریس اعلام کرد که مهدیه اسفندیاری به اتهام «تمجید از تروریسم» و جرایم مرتبط با فعالیت در شبکههای اجتماعی تحت پیگرد قرار دارد! این اتهامات بهطور خاص به انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی مرتبط است که به گفته مقامات فرانسوی، شامل حمایت از طوفان الاقصی بوده است.
پارادوکس فرانسه؛ کشوری که ادعا میکند مهد آزادی بیان است، اما حالا شش ماه است که خانم مهدیه اسفندیاری دانشجوی ایرانی را که مطالبی درشبکههای اجتماعی برای حمایت از مردم مظلوم غزه منتشر میکرده زندانی کرده است.