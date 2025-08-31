به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره روند ایمن‌سازی و دریافت تاییدیه آتش نشانی سالن‌های کنسرت گفت: خوشبختانه با رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته با سازمان آتش نشانی، تقریبا تمام سالن‌هایی که اعلام و ابلاغ کردیم توانستند تاییدیه ایمنی و آتش‌نشانی خودشان را دریافت کنند و تنها چند سالن دیگر مانده که با توجه به جلساتمان با سازمان آتش‌نشانی به توافقی رسیدیم که با یک گشاده‌دستی بیشتر و با زمان‌بندی بهتر استاندارهای ایمنی خودشان را ارتقاء بدهند که فکر می‌کنم دستاورد بسیار خوبی است.

وی همچنین افزود که در زمینه هزینه بلیت‌های کنسرت نیز اتفاق‌های خوبی در حال رقم خوردن است.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: با شرایطی که امروز تاکید و تلاش برحفظ انسجام ملی و اتحاد ملی وجود دارد؛ موسیقی می‌تواند در بین هنرهای دیگر به سرعت و بلاواسطه این فضا را در بین آحاد مردم بوجود بیاورد؛ چرا که موسیقی تنها هنری است که نفوذ بی‌بدیلی را در بین اقشار مختلف جامعه دارد.

بابک رضایی با اشاره به فعالیت‌های دفتر موسیقی طی ماه‌های گذشته گفت: در تمام این ایام تمام تلاشمان را معطوف به این کردیم که عقب‌افتادگی‌های سال‌های گذشته را به سرعت جبران کنیم و جایگاه موسیقی ایران را در آن مسیر واقعی و بالندگی خودش قرار دهیم.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره فعالیت‌های اجرایی این دفتر بیان کرد: نظم و ارتقاء جایگاه نظارتی دفتر موسیقی برای من از اهمیت بالایی برخورد است. اینکه دفتر موسیقی فقط به عنوان یک نهاد ممیزی در گذشته شناخته می‌شد، برای من مطلوب نبود. معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۲ مورد را موظف می‌کند که مدیر دفتر موسیقی ارشاد باید به آن بپردازد و عملا این مواردی که امروز به آن توجه جدی‌تری می‌کنیم که برای یکسری دوستان تازگی دارد جزو شرح وظایفی بود که سال‌ها به آن پرداخته نشده است.

در سال های اخیر، قیمت نجومی برخی کنسرت ها با انتقادات زیادی روبرو بوده است.