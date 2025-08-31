به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۷۷ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در شهرستان "ساری" خبر داد.

سرهنگ سامع خورشاد گفت: در پی کسب خبری مبنی بر استخراج رمز ارز در یکی از کارگاه‌های تولیدی در شهرستان ساری، موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی و شناسایی این کارگاه تولیدی، ماموران با هماهنگی قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری نماینده شرکت توزیع برق به آدرس اعلامی اعزام و در بازدید از این کارگاه تولیدی ۷۷ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خاطر نشان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی ماینر‌های مکشوفه ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده که در این خصوص متهم شناسایی و دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص استخراج ارز دیجیتال را بلافاصله به سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ اطلاع رسانی کنند.