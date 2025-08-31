به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، گلشنی، مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: در طرح "پیاده روی ایمن" تا پایان سال، ۲۵۰ معبر شهر ایمن‌سازی، و ورود موتورسیکلت‌ها به پیاده‌رو‌های پایتخت ممنوع می شود.

گلشنی گفت: متأسفانه هجوم موتورسیکلت‌ها به معابر، پیاده‌رو‌ها و فضا‌هایی که مختص عابر پیاده، خودرو یا مسیر‌های ویژه اتوبوس است، موجب بی‌نظمی در شهر شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پیاده‌رو‌ها برای عبور امن و راحت عابران طراحی می‌شوند، برنامه‌ای تدوین کردیم تا ورود موتورسیکلت‌ها را کنترل کنیم و مانع ورود خودرو و موتورسیکلت به پیاده‌رو‌های شهر شویم.