مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت:پایگاههای انتخاب رشته کنکور سراسری تا ۱۵ شهریورماه جاری در استان فعال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت:از امروز تا ۱۵ شهریور ماه جاری،پایگاههای انتخاب رشته در ۲۴ شهرستان و منطقه استان برای دانش آموزان پذیرفته شده در کنکور سراسری فعال است .
سید عیسی سهرابی افزود: پایگاههای انتخاب رشته همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و از ۱۶ عصر تا ۲۰ شب آماده ارائه خدمات به داوطلبان هستند.
وی با بیان اینکه تعرفه خدمات انتخاب رشته بر اساس نرخ دولتی تعیین شده ، افزود:دانشآموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد میتوانند به صورت رایگان از خدمات این پایگاهها بهرهمند شوند.
سهرابی گفت؛در این پایگاهها علاوه بر مشاوره تخصصی، آزمونهای روانشناختی هم برگزار میشود تا داوطلبان با شناخت بهتر از ویژگیهای شخصیتی و توانمندیهای خود، مسیر تحصیلی مناسبی را انتخاب کنند.