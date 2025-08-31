هشدار جدی پلیس، مراقب ترفندهای مجازی باشید
جانشین فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: بیش از ۸۰ درصد کلاهبرداریهای اینترنتی به مسائل مالی گره خورده است، شهروندان مراقب باشند فریب پیامکها و لینکهای ناشناس را نخورند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «روحاله گراوندی» جانشین فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پنج ماهه اول سال جاری، ۸۰ درصد پروندههای قضائی مرتبط با برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی و کلاهبرداری اینترنتی در استان تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه مجرمان سایبری عمدتاً از دو روش برای کلاهبرداری استفاده میکنند، افزود: اولین ترفند کلاهبرداران دریافت بیعانه در خریدهای اینترنتی است به گونهای که برخی شهروندان قبل از دریافت کالا یا اطمینان از صحت معامله، اقدام به واریز وجه میکنند و در نهایت متضرر میشوند.
جانشین فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: روش دوم نیز ارسال پیامکهای جعلی حاوی لینکهای آلوده است که متأسفانه برخی شهروندان بدون بررسی، روی لینکها کلیک کرده و زمینه برداشت غیرمجاز از حساب بانکیشان فراهم میشود.
این مقام انتظامی استان تأکید کرد: از شهروندان انتظار داریم در خریدهای اینترنتی، پیش از دریافت کالا و حصول اطمینان از صحت معامله از پرداخت وجه خودداری کنند.
وی ادامه داد: شهروندان همچنین هنگام دریافت پیامکهای مشکوک از شمارههای شخصی، از کلیک بر روی لینکها اجتناب کرده و پیامک را بلافاصله حذف کنند.
سرهنگ گراوندی در پایان عنوان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک در فضای مجازی میتوانند بهصورت شبانهروزی از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ فوریتهای سایبری، مشاوره و راهنماییهای لازم را از کارشناسان پلیس فتا دریافت کنند.