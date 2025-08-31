به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیزدهمین مسابقه کشوری محاسبات ذهنی و چرتکه به عنوان یکی از مهم‌ترین مسابقات در زمینه محاسبات ذهنی شناخته می‌شود، فرصتی مناسب برای ارتقاء مهارت‌های ریاضی و ذهنی شرکت‌کنندگان فراهم کرد. در این دوره از مسابقات، ۱۶۴ نفر موفق به کسب مقام اول و ۱۶۳ نفر به مقام دوم دست یافتند. همچنین، ۱۶٠ نفر دیگر نیز در جایگاه سوم قرار گرفتند. به تمامی شرکت‌کنندگانی که موفق به کسب مقام نشدند، مدال افتخار اهدا خواهد شد تا تلاش و زحمات آنها نیز مورد تقدیر قرار گیرد.