به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پایان شهریور ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مودیان است.

مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: به دلیل دفاع مقدس ۱۲ روزه مهلت تسلیم اظهارنامه مودیان گروه‌های مختلف که پیش از این پایان خرداد و پایان تیرماه بود تا پایان شهریور ماه تمدید شد.

مظاهر سعیدی افزود: مودیان گروه‌های حقیقی، صاحبان مشاغل، شرکت‌ها حقوقی و درآمد اجاره تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند تا اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند.