به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این طرح به طول یک‌ونیم کیلومتر در دو باند رفت و برگشت اجرا شده و برای تکمیل آن ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

از این میزان، ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ از محل بودجه شهرداری مهاباد تأمین و هزینه شده است.

اجرای این طرح نقش مهمی در ساماندهی ورودی شهر، ارتقای ایمنی تردد و تسهیل دسترسی شهروندان و مسافران خواهد داشت.