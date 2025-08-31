پخش زنده
امروز: -
طرح ساماندهی ورودی شهر مهاباد از طرف جاده میاندوآب (کلک بگزاده) با حضور استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این طرح به طول یکونیم کیلومتر در دو باند رفت و برگشت اجرا شده و برای تکمیل آن ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.
از این میزان، ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ از محل بودجه شهرداری مهاباد تأمین و هزینه شده است.
اجرای این طرح نقش مهمی در ساماندهی ورودی شهر، ارتقای ایمنی تردد و تسهیل دسترسی شهروندان و مسافران خواهد داشت.