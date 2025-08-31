پخش زنده
آزمون جامع (مهارتآموزان ماده ۲۸) ۱۴۰۴ سری یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و افراد جامانده از سری قبل روز جمعه ۱۴ شهریور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، طبق اعلام دانشگاه فرهنگیان ؛ آزمون جامع (مهارتآموزان ماده ۲۸) ۱۴۰۴ سری یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و افراد جامانده از سری قبل روز جمعه ۱۴ شهریور در نوبت ۹:۳۰-۷:۳۰ ویژه مهارتآموزان رشته آموزگار ابتدایی و استثنایی و نوبت ۱۲:۳۰ -۱۰:۳۰ سایر رشتهها برگزار میشود.
همه مهارتآموزان موظف هستند در روز برگزاری آزمون کارت ملی یا شناسنامه عکسدار خود را به همراه داشته باشند.
حضور به موقع داوطلب (حداقل نیم ساعت قبل از آزمون) طبق زمانبندی مندرج در کارت آزمون الزامی است.
براساس زمانبندی انجام شده کارت ورود به جلسه از ساعت ۷ صبح روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ تا روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ از سامانه مروارید قابل دریافت است.
به همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظهدار (تلفن همراه، ساعت هوشمند، هندزفری، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و...) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونها موجب محرومیت از گزینش در آزمون میشود.
افراد دارای نقص و معلولیتهای خاص که نیازمند منشی هستند قبل از دریافت کارت ورود به جلسه، اطلاعات خود را در سامانه مروارید در بخش مکاتبات، درخواستهای متفرقه را تکمیل کنند.
به همراه داشتن خودکار مشکی یا مداد سیاه پررنگ برای تکمیل پاسخ برگ ضروری است.