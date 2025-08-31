امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پیشرفت سریع در هوش مصنوعی با تقسیم کار ملی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹- ۱۶:۵۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مستند پرنده‌های مرگ
مستند پرنده‌های مرگ
۱۴۰۴-۰۶-۰۸
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
پیگیری اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی
پیگیری اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
کلاکت، بسته هنر و سینما
کلاکت، بسته هنر و سینما
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
خبرهای مرتبط

تأکید بر کاربردهای هوش مصنوعی در آینده صنعت نفت

رونمایی از سکوی هوش مصنوعی انتخاب رشته در پارک علم و فناوری امیرکبیر

دستیار هوش مصنوعی شهیدبهشتی در مسیر هوشمندسازی وزارت علوم و ورزش

برچسب ها: هوش مصنوعی ، پیشرفت علمی کشور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 