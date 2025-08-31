تفاهمنامه سه جانبه برای تامین برق پایدار صنایع اصفهان از واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب اصفهان بین استانداری، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت مپنا منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، به منظور تضمین تامین برق مطمئن و پایدار برای صنایع بزرگ استان اصفهان، یک تفاهمنامه همکاری سه‌جانبه بین گروه مپنا، شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان و صنایع متقاضی، با نظارت و راهبری استانداری اصفهان منعقد شد.

بر اساس این توافق، برق مورد نیاز صنایع از طریق «پیش‌خرید تضمینی بلندمدت» از واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب اصفهان تامین خواهد شد.

این اقدام راهبردی برای رفع چالش تامین برق صنایع انرژی‌بر، بوده و تفاهمنامه مهمی با محوریت احداث و تکمیل نیروگاه جنوب اصفهان به امضا رسید.

این تفاهمنامه سه‌جانبه بین «گروه مپنا» به عنوان سرمایه‌گذار و مجری طرح، «شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان» و «صنایع متقاضی مستقر در استان» و با نظارت و راهبری استانداری اصفهان منعقد گردید.

اهداف کلان تفاهمنامه، تامین برق مطمئن و پایدار و تامین تمام یا بخشی از برق مورد نیاز صنایع بزرگ و متقاضی استان اصفهان به صورت تضمینی و بلندمدت است.

تکمیل نیروگاه جنوب اصفهان: موضوع محوری تفاهمنامه، «احداث و تکمیل واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب اصفهان» است که انرژی تولیدی آن به این منظور اختصاص خواهد یافت.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی گروه مپنا قصد دارد با استفاده از مجوز‌های لازم بر اساس «ظرفیت ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، نسبت به واگذاری بخشی از ظرفیت و انرژی تولیدی نیروگاه به صنایع اقدام کند.

نحوه همکاری و تعهدات طرفین صنایع متقاضی بر اساس تعهد است و این مجموعه‌ها برق مورد نیاز خود را از طریق «پیش‌خرید تضمینی بلندمدت» از محل تولید این نیروگاه تامین می‌نمایند.

این مدل مالی، امنیت و توجیه اقتصادی لازم برای تکمیل هرچه سریع‌تر طرح را فراهم می‌آورد.