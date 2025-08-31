پخش زنده
مدیر عامل شرکت گاز لرستان گفت: هم اکنون ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی استان به ۹۸.۸ درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت:از دو هزار و ۴۶۲ روستای واجد شرایط گازرسانی در استان،تاکنون عملیات اجرایی دو هزار و ۴۰۶ روستا به پایان رسیده و ۵۶ روستای باقیمانده است .
حسین سپهوند افزود:با تکمیل این روستاها ضریب نفوذ گاز در مناطق روستایی استان به ۹۸.۸ درصد خواهد رسید.
وی بیان کرد: هم اکنون بیش از ۱۹۶ هزار مشترک روستایی در استان از خدمات گاز بهرهمند هستند.
سپهوند افزود: برنامهریزی شده تا پایان سال ۱۴۰۵، همه ی ۵۶ روستای باقیمانده هم به شبکه گاز استان متصل شوند و
ضریب نفوذ گازرسانی در روستاهای لرستان تا ۱۴۰۵ به ۱۰۰ درصد میرسد.