به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت:از دو هزار و ۴۶۲ روستای واجد شرایط گازرسانی در استان،تاکنون عملیات اجرایی دو هزار و ۴۰۶ روستا به پایان رسیده و ۵۶ روستای باقی‌مانده است .



حسین سپهوند افزود:با تکمیل این روستاها ضریب نفوذ گاز در مناطق روستایی استان به ۹۸.۸ درصد خواهد رسید.

وی بیان کرد: هم اکنون بیش از ۱۹۶ هزار مشترک روستایی در استان از خدمات گاز بهره‌مند هستند.



سپهوند افزود: برنامه‌ریزی شده تا پایان سال ۱۴۰۵، همه ی ۵۶ روستای باقی‌مانده هم به شبکه گاز استان متصل شوند و

ضریب نفوذ گازرسانی در روستاهای لرستان تا ۱۴۰۵ به ۱۰۰ درصد می‌رسد.



