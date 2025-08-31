تحویل ۱۰۹ فضای آموزشی به آموزش و پرورش تا اول مهر ماه امسال

۱۰۹ فضای آموزشی با ۳۷۵ کلاس درس اول مهر ماه تحویل آموزش و پرورش داده می‌شود.