کد خبر:
۵۵۵۵۷۷۷
تاریخ انتشار:
۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۲
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
برپایی میز خدمت با هدف بررسی مشکلات مردم محله گلزار در دهدشت
میز خدمت با حضور مسئولان با هدف بررسی مشکلات مردم محله گلزار در دهدشت راه اندازی شد.
دانلود
فیلم اصلی
منبع:
خبرگزاری صدا و سیما
