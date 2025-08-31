نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی بر اهمیت تعاونی‌ها در مقابله با تحریم‌های ظالمانه تأکید کرد و گفت: ایجاد و تقویت شرکت‌های تعاونی می‌تواند راهکاری مؤثر برای عبور از مشکلات اقتصادی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حجت الاسلام والمسلمین نوری در نخستین روز از هفته تعاون، با حضور در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تعاونگران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

امام جمعه بجنورد همکاری همیاری و تعاون را کلید نجات اقتصاد ایران دانست و بر ضرورت تداوم این رویکرد برای بهبود معیشت مردم تأکید کرد.

وی در ادامه سخنان خود بر اهمیت شرکت‌های تعاونی به عنوان خط مقدم سرمایه‌گذاری برای تولید تأکید کرد و با اشاره به تحریم‌های ظالمانه دشمنان قسم خورده کشورمان گفت: ایجاد و تقویت شرکت‌های تعاونی می‌تواند راهکاری مؤثر برای عبور از مشکلات اقتصادی باشد.

در ابتدای این دیدار، محمد خوش آینه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی، با اشاره به فعالیت بیش از ۱۸۰۰ شرکت تعاونی در استان، بر نقش مهم این تشکل‌ها در ایجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی تاکید کرد.

خوش آینه افزود: راه‌اندازی پنج شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستانی می‌تواند گامی مؤثر در راستای عدالت اجتماعی باشد.

وی همچنین به تخصیص خطوط اعتباری مختلف برای حمایت از شرکت‌های تعاونی اشاره کرد که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به بخش تعاون است.

در ادامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه نماینده ولی فقیه در استان از چند شرکت تعاونی بازدید و ضمن گفت‌و‌گو با کارکنان این شرکت‌ها، بر اهمیت حمایت مستمر از بخش تعاون تأکید کردند تا بتوانند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کنند.