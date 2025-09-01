شرکت گاز گیلان اعلام کرد : به دلیل تعمیر خطوط انتقال گاز برای پایداری شبکه و خدمات رسانی مطلوب گاز ، جریان گاز بخشی از مشترکان رشتی فردا به مدت ۷ ساعت قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، شرکت گاز استان امروز اعلام کرد: به دلیل تعمیر خطوط انتقال گاز برای پایداری شبکه و خدمات رسانی مطلوب به مشترکان ، جریان گاز در حمیدیان رشت حد فاصل صف سر تا خیابان شهید بابایی و فرعی‌های منشعب فردا سه شنبه ۱۱ شهریور۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۶ قطع خواهد شد.

این شرکت از مشترکان خواست در این مدت از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.