برنامه «عصر صبا» روز یکشنبه ۹ شهریور با موضوع «اتحاد و انسجام ملی» راهی آنتن می‌شود و به بررسی اهمیت همبستگی مردم در حفظ اقتدار کشور می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با طرح سوالاتی مانند «سپر پولادین ملت ایران چیست؟» و «به ایرانی بودنم افتخار می‌کنم چون...» شنوندگان را به مشارکت در گفت‌وگویی صمیمانه دعوت می‌کند

برنامه «عصر صبا» با هدف تقویت روحیه همبستگی و اتحاد ملی، به بررسی نقش انسجام اجتماعی در پیشبرد اهداف کشور می‌پردازد.

این برنامه فضایی تعاملی فراهم می‌کند تا شنوندگان نظرات و تجربیات خود را درباره اهمیت اتحاد ملی و دلایل افتخار به ایرانی بودن به اشتراک بگذارند.

در این قسمت از «عصر صبا»، موضوعاتی مانند نقش همدلی در مقابله با چالش‌ها، ارزش‌های مشترک فرهنگی و اجتماعی و تاثیر انسجام ملی بر امنیت و پیشرفت کشور مورد بحث قرار می‌گیرد.

شنوندگان می‌توانند از طریق تماس تلفنی و پیامک، پاسخ خود به سوالات برنامه را ارسال کنند و در گفت‌وگویی گرم و دوستانه شرکت نمایند.

برنامه «عصر صبا» با هدف ایجاد فضایی آموزنده و مشارکتی، تلاش می‌کند تا با شنیدن صدای مردم، تصویری واقعی‌تر از اتحاد ملی ارائه دهد و به تقویت همبستگی در جامعه کمک کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی محمد حسین خسروجردی و اجرای شیوا رضایی زاده هر روز ساعت ۱۸ از رادیو صبا پخش می‌شود و مسائل مهم اجتماعی را به شکلی جذاب و قابل تأمل مطرح می‌کند.

شنوندگان می‌توانند با مشارکت در این برنامه، صدای خود را به گوش مسئولین برسانند و در تقویت انسجام ملی سهیم باشند.