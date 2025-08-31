به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور در این جلسه با بیان این که برای احیای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی کشور، پرداخت مزد واقعی ضروری است گفت: طرحی در همین خصوص به دولت و مجلس داده شده که با اجرای آن بخش قابل توجهی از مشکلات صندوق و نیاز‌های مالی برطرف خواهد شد .

در این جلسه سالاری قول داد تا پایان شهریور طی سه مرحله حدود ۸۰ درصد معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور پرداخت شود .