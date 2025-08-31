در اجرای قانون الزام، مشاوران املاک موُظف به اتصال به سامانه کاتب بودند که لرستان به عنوان اولین استان کشور موفق به ثبت دو هزار و ۵۰۳ مشاور املاک فعال به این سامانه شد.





شفاف‌سازی، تسهیل فرآیند معاملات و ارتقای اعتماد عمومی به بازار املاک

،

دریافتبرخط اطلاعات از دستگاه‌های متولی از جمله اداره ثبت اسناد برای بررسی اصالت ملک و اداره ثبت احوال برای احراز هویت از اهداف طراحی این

سامانه

است.

