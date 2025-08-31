لرستان پیشگام در اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب
سرپرست ثبت اسناد و املاک لرستان گفت :همه ی مشاوران املاک موُظف به اتصال به سامانه کاتب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان لرستان گفت:در اجرای قانون الزام، مشاوران املاک موُظف به اتصال به سامانه کاتب بودند که لرستان به عنوان اولین استان کشور موفق به ثبت دو هزار و ۵۰۳ مشاور املاک فعال به این سامانه شد.
یاسر ملکی افزود:شفافسازی، تسهیل فرآیند معاملات و ارتقای اعتماد عمومی به بازار املاک ،دریافتبرخط اطلاعات از دستگاههای متولی از جمله اداره ثبت اسناد برای بررسی اصالت ملک و اداره ثبت احوال برای احراز هویت از اهداف طراحی این سامانه است.
وی با اشاره به قراردادهای یکسان بارگذاریشده در سامانه گفت: این قراردادها در قالب ۱۴ تیپ مختلف شامل خرید و فروش، اجاره و سایر انواع واگذاریها طراحی شده است.