قطار گردشگری تهران- همدان با هدف توسعه سفرهای ریلی و رونق گردشگری، از پنجشنبه ۱۳ شهریور فعالیت خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قطار گردشگری تهران همدان ساعت ۰۷:۱۰ صبح از تهران حرکت میکند و ساعت ۱۸:۴۵ همان روز از بر می گردد.

قیمت این سفر گردشگری تهران- همدان با قطار تندروی پردیس ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است که شامل بلیت قطار، بسته پذیرایی (صبحانه، ناهار و شام) و بازدیدهای شهری می‌شود.

این تور در دو بسته طراحی شده است که بسته نخست شامل بازدید از غار علیصدر و شهر جهانی سفال (لالجین) و بسته دوم ویژه بازدیدهای درون‌شهری شامل اماکن تاریخی و توریستی همدان خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید بلیت به پایگاه اینترنتی رجا به نشانی www.raja.ir یا سایر درگاه‌های اینترنتی مجاز و مراکز مجاز فروش بلیت قطار به صورت حضوری مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با سامانه ۱۵۳۹ تماس بگیرند.