به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، تیم درمانی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان البرز برنامه‌ای سه‌روزه در منطقه حصار کرج برگزار کرد. این برنامه با هدف ارتقای سلامت جامعه و شناسایی افراد نیازمند خدمات درمانی اجرا شد.

بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان کرج از خدمات درمانی ویزیت و معاینه پزشکی، غربالگری قند خون، فشار خون و سرطان سینه بهره‌مند شدند. تیم پزشکی متشکل از پزشک، پرستار، بهیار و ماما، خدمات جامعی را ارائه داد و افرادی که نیاز به درمان بیشتر داشتند، به مراکز درمانی مربوطه ارجاع شدند.

علاوه بر خدمات درمانی، تیم‌هایی از ادارات کل و صندوق‌های زیرمجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز نیز حضور داشتند و مشاوره‌هایی در زمینه مهارت‌های آموزشی، اشتغال، کارآفرینی، کسب‌وکارهای تعاونی، روابط کارگری، بیمه فراگیر خانواده سازمان تأمین اجتماعی، پوشش بیمه‌ای روستائیان و عشایر، آموزش‌های مهارت زندگی، مدیریت و مسئولیت‌پذیری در بحران و مشاوره‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی و خدمات کشوری ارائه کردند.