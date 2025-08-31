برپایی کاروان سلامت در کرج
سومین رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» در منطقه حصار کرج با حضور گروه های درمانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، تیم درمانی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان البرز برنامهای سهروزه در منطقه حصار کرج برگزار کرد. این برنامه با هدف ارتقای سلامت جامعه و شناسایی افراد نیازمند خدمات درمانی اجرا شد.
بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان کرج از خدمات درمانی ویزیت و معاینه پزشکی، غربالگری قند خون، فشار خون و سرطان سینه بهرهمند شدند. تیم پزشکی متشکل از پزشک، پرستار، بهیار و ماما، خدمات جامعی را ارائه داد و افرادی که نیاز به درمان بیشتر داشتند، به مراکز درمانی مربوطه ارجاع شدند.
علاوه بر خدمات درمانی، تیمهایی از ادارات کل و صندوقهای زیرمجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز نیز حضور داشتند و مشاورههایی در زمینه مهارتهای آموزشی، اشتغال، کارآفرینی، کسبوکارهای تعاونی، روابط کارگری، بیمه فراگیر خانواده سازمان تأمین اجتماعی، پوشش بیمهای روستائیان و عشایر، آموزشهای مهارت زندگی، مدیریت و مسئولیتپذیری در بحران و مشاورههای بازنشستگی تأمین اجتماعی و خدمات کشوری ارائه کردند.