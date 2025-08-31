عیسی مالمیر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به دغدغه‌های مالی زوج‌های نابارور گفت: مهم‌ترین نگرانی این خانواده‌ها تأمین هزینه‌های بالای درمان بود که امروز با اجرای «طرح ملی رویش امید» تا حد زیادی برطرف شده است. به گفته او، شعار این طرح آن است که «زوج‌های نابارور جز ناباروری، دغدغه دیگری نداشته باشند».

وی با اشاره به روند شکل‌گیری این طرح افزود: پیش از سال ۱۴۰۰، حمایت‌ها به‌صورت نقدی انجام می‌شد، اما این روش به دلیل هدفمند نبودن و اثربخشی کافی کنار گذاشته شد. با ابتکار مؤسسه و همکاری وزارت بهداشت، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، به‌ویژه بیمه دانا و بیمه ایران، بیمه‌ای جدید تحت عنوان «بیمه ناباروری» تعریف و برای نخستین بار در کشور اجرا شد.

مدیرعامل مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان با اشاره به گسترش این طرح گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ هزار زوج، در سال ۱۴۰۲ بیست هزار زوج و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ هزار زوج تحت حمایت این بیمه قرار گرفتند. هدف‌گذاری امسال حمایت از ۲۰۰ هزار زوج نابارور است.

این مقام مسئول تاکید کرد: زوج‌های نابارور با ثبت‌نام در سامانه «رویش امید» و تشکیل پرونده الکترونیک، از ۲۴ تا ۷۲ ساعت تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و می‌توانند بدون پرداخت هزینه، خدمات درمانی را در مراکز ناباروری سراسر کشور دریافت کنند.

آقای مالمیر افزود: بیشتر مراکز درمانی این طرح را شناخته و به‌محض ارائه بیمه‌نامه، پذیرش زوج‌ها انجام می‌شود.

مدیرعامل مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان خاطرنشان کرد: بیمه‌های پایه همچون تأمین اجتماعی و سلامت نیز وارد عمل شده‌اند و اکنون پوشش خدمات دارویی و پاراکلینیکی در مراکز دولتی و خصوصی به حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد رسیده است. همچنین سقف تعهدات بیمه مکمل موسسه تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته تا هیچ زوجی متحمل هزینه‌های سنگین درمان نشود.

مالمیر با اشاره به بُعد آموزشی طرح گفت: علاوه بر بیمه و درمان، «مدرسه رویش و امید» برای آموزش، مشاوره و پیشگیری راه‌اندازی شده و با همکاری متخصصان طب نوین و طب سنتی، تلاش می‌شود میزان موفقیت درمان افزایش یابد.

او یادآور شد: پژوهش‌ها نشان می‌دهد آموزش سبک زندگی می‌تواند شانس موفقیت روش‌های درمانی مانند آی وی اف (IVF) را از ۳۰ به بیش از ۴۰ درصد برساند.

مدیرعامل مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان افزود: تاکنون در قالب این طرح از میان ۳۵ هزار زوج رصدشده، بیش از ۱۱ هزار تولد ثبت شده که نشان از موفقیت این طرح دارد.

وی در پایان تأکید کرد: هر زوج نابارور می‌تواند با مراجعه به سامانه رویش و امید ثبت‌نام کند و با صدور بیمه‌نامه، بدون دغدغه مالی وارد فرآیند درمان شود. همچنین مرکز مشاوره تلفنی به شماره ۹۱۰۸۰۹۱۰ برای ارائه راهنمایی و پیگیری وضعیت این زوج‌ها فعال است.