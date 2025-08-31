پخش زنده
هجدهمین دوره مسابقات شطرنج بینالمللی «جام ابنسینا» با معرفی برترینها در همدان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرپرست هیئت شطرنج استان همدان گفت: هجدهمین دوره مسابقات شطرنج بینالمللی «جام ابنسینا»، در ۴ گروه استاد بزرگان شطرنج، بازیکنان شطرنج با ریتینگ زیر ۲ هزار، شطرنج بازان گروههای سنی و شطرنج بازان غیر حرفهای و یک دوره مسابقه شطرنج سریع سنجش توان ذهنی برگزار شد.
اکبر کیمیایی افزود: در این مسابقات ۶۱۴ نفر شامل ۲۲ بازیکن خارجی از ۹ کشور و بازیکنان ایرانی با هم رقابت کردند و به برترینهای این مسابقات در مجموع ۷۳۰ میلیون تومان جایزه پرداخت شد.