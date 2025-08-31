هشتم ربیع الاول سالروز شهادت یازدهمین گوهر امامت و ولایت حضرت امام حسن عسگری علیه السلام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امامی که در خفقان دوران خلفای عباسی رسالت سنگین امامت شیعیان را بر دوش کشید و عاقبت در هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری قمری با دسیسه معتمد عباسی به شهادت رسید.

امام حسن عسکری علیه السلام یازدهمین امام شیعیان در سال ۲۵۴ هجری قمری پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام هادی (علیه السلام) به امامت رسیدند و در سال‌های امامتش در شهر سامرا زیرکنترل شدید خلفای عباسی با شیعیان ارتباط داشت.

مدت امامت یازدهمین پیشوای شیعیان بسیار کوتاه و در این دوره ۶ سال امامت، در حبس و یا به شدت تحت نظر بودند و با وجود خفقان موجود در جامعه آن روز، شاگردان بسیاری برای ترویج دین مبین اسلام تربیت کرد.

در دوران امامت امام حسن عسکری زمانی که دشمنان اهل بیت فهمیدند فرزند او منجی عالم بشریت خواهد بود و برای جلوگیری از این کار آن امام همام را در عنفوان جوانی به شهادت رساند، اما برخلاف حیل دشمنان خداوند حضرت مهدی (عج) را حفظ کرد.

امام حسن عسگری در ۸ ربیع‌الاول سال ۲۶۰ هجری قمری در سن ۲۸ سالگی با زهر معتمد عباسی در شهر سامرا به شهادت رسید و در کنار مرقد پدر بزرگوارشان دفن شد.

با شهادت یازدهمین امام شیعیان، دوره امامت حجت الهی آغاز شد تا زمین را از عدالت پر کند.