خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «زینی وند» مدیرکل آموزش و پرورش استان در نشست مشترک با «سارا فلاحی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی گفت: توزیع ۹۹ درصد کتب درسی و جایگزینی ۱۷ مدرسه نوساز به جای مدارس سنگی از جمله این تمهیدات است.

وی در ادامه افزود: ۵۸ مدرسه سنگی در نهضت توسعه مدارس تخریب و مدارس نوساز جایگزین شده‌اند.

زینی وند با اشاره به افتتاح و احداث هنرستان جوار صنعت اضافه کرد: برنامه ریزی شده هنرستان‌های جوار صنعت در کارزان، مهران، دهلران و موسیان در طول سال تحصیلی یا سال تحصیلی بعد تحقق یابند.

«سارا فلاحی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بیان کرد: پیگیر ساخت ۲۴ کلاس درس در نهضت توسعه مدارس از محل مسئولیت اجتماعی نفت و گاز هستیم.

وی در ادامه مطرح کرد: همچنین پیگیر تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور به بخش آمورش استان و بیشتر در بخش توسعه نهضت مدارس هستیم.