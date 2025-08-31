به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جوین گفت: تیم کاراته بانوان این شهرستان با ترکیب ۴۰ ورزشکار در مسابقات قهرمانی استانی کیوکوشین حضور یافت و در این مسابقات که با شرکت بیش از ۴۰۰ کاراته‌ کا از سراسر استان و در تمام اوزان و گروه‌ های سنی نوباوگان، خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برگزار شد، در همه رده‌های سنی حضور موفق داشتند.

محمدرضا داداری افزود: ورزشکاران جوین توانستند با ۲۳ مدال طلا، ۱۵ نقره و ۲ برنز، هم در رده تیمی و هم از نظر تعداد مدال، مقام نخست این رقابت‌ ها را به خود اختصاص دهند و جام طلای قهرمانی را به شهرستان جوین بیاورند.

وی بال بیان اینکه این رقابت‌ ها روز جمعه ۷ شهریور در مشهد مقدس، برگزار شد، ادامه داد: مریم ضیایی مهر مربی تیم جوین نیز با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش، آمادگی بانوان این تیم را بسیار بالا عنوان کرد و استعداد دختران و بانوان جوینی در رشته کاراته را چشمگیر دانست.