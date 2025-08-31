مدیرکل آموزش و پرورش: موفقیت دانش آموزان مازندرانی در کنکور ۱۴۰۴؛ افتخاری بزرگ برای استان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: موفقیت دانش آموزان مازندرانی در کنکور ۱۴۰۴؛ افتخاری بزرگ برای استان محسوب میشود.
فریدون کلبادی نژاد در پیامی بمناسبت موفقیت ۲ دانش آموز مازندرانی در کنکور ۱۴۰۴ و کسب رتبه تک رقمی آورده است:
کسب رتبههای برتر کشوری توسط فرزندان شایسته دیار علویان، جناب آقای جواد عبدیان (رتبه ۲ کشوری و رتبه ۱ منطقهای) و جناب آقای سیدمحمدرضا موسوی (رتبه ۴ کشوری و رتبه ۳ منطقهای) در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴، افتخاری بزرگ برای استان مازندران و جامعه فرهنگیان استان است.
این موفقیت ارزشمند را به این دو دانشآموز پرتلاش، خانوادههای گرامیشان، مدیران و معلمان دلسوز مدارس نمونه دولتی امام صادق (ع) و شهید بهشتی ساری و عموم مردم فرهیخته استان تبریک عرض مینمایم.
بیتردید، این دستاورد درخشان، ثمره تلاش مستمر، برنامهریزی منسجم و همراهی خانواده و مدرسه است. امید آنکه این موفقیتها نویدبخش آیندهای روشن برای فرزندان این مرز و بوم باشد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران؛ در یک دستاورد بزرگ علمی، دانشآموزان ناحیه ۱ ساری استان مازندران در کنکور علوم انسانی ۱۴۰۴، توانستند نام شهرستان ساری را در صدر رتبههای کشوری قرار دهند.
جواد عبدیان دانشآموز مدرسه نمونه دولتی امام صادق (ع) ناحیه یک ساری با تلاش و پشتکار مثالزدنی خود، توانست در کنکور سراسری رتبه ۲ کشوری و رتبه ۱ منطقه را بهدست آورد. این موفقیت بینظیر او نه تنها نمادی از اراده و تلاش مستمر است، بلکه نشاندهنده توانمندیهای بینظیر دانشآموزان مازندران در سطح ملی است.
سید محمدرضا موسوی دانشآموز دبیرستان شهید بهشتی ساری نیز با کسب رتبه ۴ کشوری و رتبه ۳ منطقهای، درخشید و موفقیت خود را بهعنوان یکی از برترینهای کشور ثبت کرد.
این موفقیتها نه تنها نشانهی توانمندیهای علمی این دانشآموزان است، بلکه روحیه و انگیزهای برای همه جوانان و دانشآموزان استان مازندران محسوب میشود. آنها با تلاش و همت خود ثابت کردند که میتوان در رقابتهای سخت و ملی همواره درخشان بود و قلههای علم را فتح کرد. برای این دانشآموزان و خانوادههایشان آرزوی موفقیتهای بیشتر داریم و امیدواریم که این موفقیتها الهامبخش نسل آینده باشند.