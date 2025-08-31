در گرامیداشت هفته دولت، مناطق مختلف استان شاهد بهره‌برداری و افتتاح طرح‌های عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در ادامه طرح‌های ویژه هفته دولت، اولین مرکز دیالیز بخش خصوصی استان با ظرفیت ۱۵ تخت در سقز به بهره‌برداری رسید.

طرح هادی روستای به‌رده‌ره‌شه سقز، افتتاح کارخانه آب معدنی با سرمایه گذاری ۹۳ میلیارد تومانی توسط بخش پروژه تعریض و احداث بلوار ۳۰ متری ورودی شهر سنته از دیگر طرح‌های هفته دولت شهرستان سقز بود.

در بانه هم چند طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر ۳۹۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ‌زنی شد.