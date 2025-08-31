پخش زنده
دبیرخانه علمی و ارزیابی جشنواره ملی نشان نیکوکاری اعلام کرد: به زودی تجربیات موسسات برگزیده جشنواره ملی نیکوکاری در قالب کتابی سه زبانه، منتشر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه علمی و ارزیابی جشنواره ملی نشان نیکوکاری اعلام کرد: کتاب سالانه «نشان نیکوکاری» با هدف ثبت و انتشار تجربه مؤسسات مردمنهاد منتخب نخستین دوره جشنواره ملی نشان نیکوکاری، با ساختاری دقیق، استاندارد و قابل انتشار در سطح ملی و بینالمللی در دست تهیه است. براین اساس، فرآیند گردآوری و تدوین نخستین جلد از کتاب سالانه «نشان نیکوکاری» در مراحل پایانی است و این کتاب ویژه مؤسسات برگزیده نخستین دوره جشنواره بوده و قرار است با هدف معرفی تجربهها، دستاوردها، و الگوهای اثرگذار سازمانهای مردمنهاد ایرانی، در قالبی رسمی و چندزبانه (فارسی، انگلیسی و عربی) منتشر شود.
این کتاب در اختیار نهادهای حاکمیتی، مراکز علمی و رسانهای داخل کشور و همچنین مجامع منطقهای و بینالمللی قرار می گیرد.
مشارکت مؤسسات منتخب؛ فرصتی ویژه برای دیده شدن حرفهای
براساس این اعلام، مؤسسات برگزیده در نخستین دوره جشنواره نشان نیکوکاری این فرصت را دارند که شرح دقیق فعالیتها، تجربههای کلیدی، چالشها و اثرگذاری واقعی خود را در قالب یک گزارش حرفهای، منسجم و روایتمحور، ثبت و ارائه کنند. این گزارشها پس از تأیید نهایی، بهعنوان فصلهای مستقل در کتاب سالانه «نشان نیکوکاری» منتشر خواهد شد.
محتوای این گزارشها بر اساس یک راهنمای ساختاریافته تهیه میشود که در اختیار مؤسسات قرار گرفته و شامل ۹ محور مشخص است. این محورها، از مسیر شکلگیری مؤسسه گرفته تا دستاوردها، چالشها، شکستها، امیدها و آیندهنگریهای آن را در بر میگیرد.
از مؤسسات خواسته شده تا صرفاً به ارائه گزارش آماری یا اداری بسنده نکنند؛ بلکه با بازگو کردن واقعی و دقیق مسیری که پیمودهاند، روایتی از دل دغدغهها و انگیزههای اولیه، تصمیمها، برنامهها، اشتباهها و موفقیتهایی که به آن افتخار میکنند،ارائه دهند.
در این روایت، باید نشانی از انسانهایی باشد که سنگ بنای مؤسسه را گذاشتند، داوطلبانی که با دلشان کار کردند، مددجویانی که مسیرشان تغییر کرد و لحظههایی که همهچیز به نقطه عطف رسید.
*این فرصتی است برای بازگویی صادقانه، افتخارآمیز و آیندهنگرانه تجربههای عمیق اجتماعی.
دبیرخانه جشنواره تأکید کرده است که این اقدام، تنها یک گزارشگیری معمول نیست؛ بلکه فرصتی برای دیدهشدن حرفهای مؤسسات در سطح ملی و بینالمللی و ارائه تصویری واقعی از نقش نهادهای مردمی در بهبود شرایط جامعه است.
برخی از این مؤسسات، با عملکرد درخشان، شفافیت ساختاری و خلاقیت در حل مسائل اجتماعی، قابل عرضه به عنوان الگوهایی بیبدیل در سطح بینالمللی هستند و میتوانند بهعنوان ستارههایی درخشان در نقشه نیکوکاری جهانی معرفی شوند.