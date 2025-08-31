به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قره بیگی با اشاره به اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری، هشت میلیون و ۲۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار صادرات غیرنفتی از مرز‌های استان به خارج از کشور صادر شده است، ادامه داد:در همین مدت هشت میلیون و ۴۷ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار از مرز‌های استان وارد شده است که این میزان کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۷ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۳۴ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه میزان درآمد گمرکات استان در پنج ماهه اخیر امسال ۱۱۳ هزار و ۴۵۵ میلیار ریال بوده که نسبت به سال قبل ۴۴ درصد افزایش داشته است، افزود: در این مدت سه میلیون و ۶ هزار تن کالا به ارزش ۶۴۰ میلیون و ۱۴۰ هزار دلار به کشور عراق از مرز‌های استان صادر شده است.

ناظر گمرکات خوزستان بیان کرد: طی پنج ماه اخیر هشت پرونده قاچاق کالا در گمرکات استان تشکیل شده است که ارزش این پرونده‌ها ۷۰۹ میلیارد و ۶۲۶ میلیون ریال بوده است که این تعداد کشف کالای قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۱۳ درصد و از نظر تعداد ۵۶ درصد کاهش داشته است.