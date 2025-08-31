پخش زنده
حصیربافی، هنر - صنعتی که به همت دستان هنرمند بانوی آبدانانی در مورموری این شهرستان، احیا شد و پر رونق، پیش میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ خانم رئیسی حدود شش سال است که در زمینه حصیربافی فعالیت میکند و با ایجاد یک کارگاه برای زنان مورموری شغل ایجاد کرده است.
به گفته محسنی معاون میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان، قدیمی ترین حصیری که در کشور کشف شده در تپه علی کش دهلران بوده که قدمت آن بیش از ۸ هزار سال است.
گفتنی است حدود ۱۰ کارگاه حصیر بافی در استان ایلام وجود دارد که برای ۳۰۰ نفر شغل ایجاد کرده است.