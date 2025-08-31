پخش زنده
فردا ، سالروز شهادت یازدهمین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است. امامی که مردم ظهور فرزندش را از خداوند تمنا می کنند
فردا ، سالروز شهادت یازدهمین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است.
امام مظلومی که در عصر پدر و دوران امامتش ، برای دفاع از اسلام ناب محمدی در سخت ترین شرایط در برابر تحریف گران ایستاد و سرانجام در روز هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری قمری با دسیسه معتمد عباسی به شهادت رسید.