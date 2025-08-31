به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی هاشم نژاد بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در آخرین تمرین قبل از بازی با هند در گروه B کافا ۲۰۲۵ گفت: بازی خوبی را به نظرم مقابل افعانستان انجام دادیم. کار‌های تاکتیکی مد نظر آقای قلعه نویی را انجام دادیم.

او درباره دیدار فردا با هند تصریح کرد: هند به نظرم تیم خوبی است و آنالیز کردیم و حالا آماده این بازی می‌شویم.

وی در خصوص رقابت‌های کافا یادآور شد: دومین اردوی من در تیم ملی است. برای من حضور در چنین تورنمنتی به شخصه خیلی خوب است. به من کمک می‌کند تا با تیم هماهنگ‌تر شوم و بتوانم موفق ظاهر شوم.

هاشم نژاد از انگیزه هایش برای حضور لیست نهایی آقای قلعه نویی برای جام جهانی گفت: همیشه و همواره توکلم بر خدا بوده است

از فصل گذشته دنبال این بودم که در لیست نهایی تیم ملی برای جام حهانی باشم. به هر حال لطف خدا و سپس نگاه امیر قلعه نویی مهم است تا به موفقیت برسم.

او در پایان خاطر نشان کرد: فوتبال در تمام دنیا پیشرفت کرده است. ازبکستان در گروه دیگر مقابل عمان مساوی کرد هند تیم سخت‌کوشی است. قطعا توانایی بازیکنان ایرانی خیلی بالاتر است.

وی درباره تاثیر حضورش در لیگ نخبگان با تراکتور گفت: اینجا درباره تیم ملی صحبت می‌کنم، چون پیراهن این تیم را اکنون دارم، اما در آنجا هم باز من نماینده ایران هستم و امیدوارم بتوانم با تیم تراکتور هم به موفقیت برسم.