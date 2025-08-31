پخش زنده
فصل جدید «دونقطه» با عنوان «فصل خاک» به زودی از آنتن شبکه دوسیما و پخش مستند «میدرا» درباره زندگی حضرت نرجس خاتون (س) از شبکه تهران روی انتن میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل جدید «دونقطه» با محوریت وطن و ادبیات حماسی، پیشرفت، دانش و همبستگی ملی بهزودی میهمان مخاطبان تلویزیون خواهد شد.
دور جدید این برنامه با عنوان «فصل خاک» با حضور چهرههایی مانند آشا محرابی، امیرحسین مدرس، گیتی خامنه، زهرا چخماقی، جواد خیابانی، سیدجواد هاشمی، حسین رفیعی، ناصرفیض، رضا ایرانمنش، صابر خراسانی، فضهسادات حسینی و دیگر هنرمندان نامآشنای سینما و تلویزیون در ۴۰ قسمت روی آنتن شبکه دو خواهد رفت.
در این برنامه، ۸۰ گروه از شرکت کنندگان نوجوان دختر و پسر علاقهمند به ادبیات فارسی، با سرگروهی چهرههای نامآشنای سینما و تلویزیون به رقابت میپردازند.
«دونقطه؛ فصل خاک» با نگاهی ویژه به جنگ تحمیلی اخیر کشورمان روزهای سهشنبه تا جمعه ساعت ۱۷ و ساعت ۲۲ پخش خواهد شد.
این برنامه که محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو سیما به تهیهکنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و با کارگردانی محمد پورصباغیان است، مانند فصل گذشته، ارائهای متفاوت از زیباییهای ادبیات فارسی و محکی برای مهارتهای زبانی خواهد بود.
مستند «میدرا»
مستند پژوهشی «میدرا» با محوریت زندگی حضرت نرجس خاتون (س) مادر گرامی امام زمان (عج)، دوشنبه ساعت ۱۷:۱۵ از شبکه تهران پخش میشود.
مستند «میدرا» به کارگردانی احمدرضا داوری با نگاهی پژوهشی و بر پایه اصول معنوی، به روایت زندگی حضرت نرجس خاتون (س)، مادر امام زمان (عج) میپردازد.
این مستند به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و در آستانه ایام ولایت امام زمان (عج) تولید و روانه آنتن شده است.
«میدرا» دوشنبه ساعت ۱۷:۱۵ از شبکه تهران پخش خواهد شد.