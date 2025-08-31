به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده امروز یکشنبه (نهم شهریور) در نشست تحول اداری با اشاره به اینکه دستگاه اداری ما به میزانی که مورد بحث قرار گرفته، نتوانسته است به یک سازمان چابک و در تراز دست یابد، گفت: وقتی درآمد نفت افزایش پیدا می‌کرد دچار فراموشی می‌شدیم و در نتیجه دولت در نظام ما روزبه‌روز فربه‌تر و سنگین‌تر شد و عرصه را بر دیگر مجموعه‌ها تنگ کرد.

وی تحول اداری را امری بسیار سخت و وابسته به عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خواند و افزود: اشکال کار ما این است که به صورت ایزوله می‌خواهیم مسائل را حل کنیم درحالی‌که اینها مجموعه‌ای به هم‌پیوسته هستند.

استاندار خوزستان با اشاره به تجربه ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این وزارتخانه به تنهایی به اندازه چند وزارتخانه است و اداره آن کار راحتی نیست؛ صندوق بازنشستگی خودش یک وزارتخانه است، بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران، صندوق کارآفرینی امید، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان بهزیستی همه زیرمجموعه آن هستند.

موالی زاده با انتقاد از رویکرد آرمان‌نویسی در برنامه‌ریزی کشور خاطرنشان کرد: ما گرفتار آرزو‌نویسی به جای برنامه‌نویسی هستیم و به همین دلیل برنامه‌های پنج‌ساله ما حداکثر ۳۰ درصد محقق می‌شود.