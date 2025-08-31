معاون آبخیز داری اداره کل منابع طبیعی گفت: در سراسر استان ۸۰۰ پروژه آبخیز داری اجرا شده است که توانسته در با رندگی‌ها روستا‌ها و مزارع و باغات را از خطر سیل محافظت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به گفته محمد کرمی نور، جاده ها، پل‌ها و تاسیسات زیر ساختی شهر‌ها و روستا‌ها هم با احداث این آب بند‌ها در امان هستند

کرمی نور ادامه داد: روستای خونان در الموت شرقی هم یکی از مناطق سیل خیز استان است که با احداث دو سیل بند بر رودخانه این روستا خطر احتمالی سیل را به صفر می‌رساند

معاون آبخیز داری اداره کل منابع طبیعی گفت: در حال حاضر ۴ پروژه آبخیز داری بر بستر رودخانه‌های روستایی در آوج، طارم سفلی، الموت شرقی و بویین زهرا در حال اجرا است که برای هر پروژه بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان هزینه می‌شود.