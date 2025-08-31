به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل مپنا گفت: این نیروگاه با اعتبار ساخت هفت هزار میلیارد تومان تا پایان سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

محمد اولیا افزود: بهره برداری از این نیروگاه بخشی از طرح هزار و ششصد مگاواتی مپنا است، که در کشور اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: دیروز نیز کلنگ نیروگاه ده مگاواتی مورچه خورت با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار و برنامه ریزی ساخت سه ماهه به زمین زده شد.

استاندار اصفهان هم از برنامه استان تا پایان دولت برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تبدیل شدن این استان به مرکز شبکه نیروگاه‌های خورشیدی کشور خبر داد.

مهدی جمالی نژاد گفت: تا پایان دولت هفت هزار و ششصد مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان ساخته می‌شود.

وی افزود: در حال رایزنی با بخش خصوصی برای سرمایه دو میلیارد و هفتصد میلیون‌دلاری برای راه اندازی یک نیروگاه بزرگ هفتاد و پنج هزار مگاواتی در استان هستیم که هنوز قطعی نشده است.