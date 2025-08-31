پخش زنده
نمایشگاه فرهنگی دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید گیلان ، با شعار « گیلان پرچمدار حماسه ، توحید و مقاومت » عصر امروز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون فرهنگی – هنری سپاه قدس گیلان گفت: نمایشگاه فرهنگی دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان گیلان با شعار «گیلان پرچمدار حماسه، توحید و مقاومت»، جلوهای از ایمان، هنر، قدرت و ایثار را به تصویر کشیده است.
سرهنگ پاسدار محمد پوراسماعیلی گفت: ۱۱۰ غرفه این نمایشگاه، هر یک روایتگر بخشی از تاریخ و فرهنگ مقاومتاند.
وی افزود: برخی از غرفهها به معرفی دستاوردهای فرهنگی و هنری مرتبط با شهدا، چون آثار مکتوب و مستندهای تصویری گرفته تا طراحیهای گرافیکی و تولیدات خلاقانه پرداختهاند و برخی دیگر با اجرای آثار نمایشی، لحظات حماسی و صحنههایی از زندگی شهدا را بازآفرینی کردهاند.
معاون فرهنگی – هنری سپاه قدس گیلان گفت: در بخشهایی از نمایشگاه، ادوات نظامی و زرهی، لباسهای رزم و تجهیزات دفاعی به نمایش درآمدهاند تا اقتدار و غرور ملی را در ذهن مخاطب زنده کنند.
سرهنگ پاسدار محمد پوراسماعیلی افزود: همچنین غرفههایی ویژه بانوان حماسهساز، با تصاویر، دستنوشتهها و آثار هنری، نقش بیبدیل مادران، همسران و دختران مقاوم را برجسته ساختهاند.
این نمایشگاه فرهنگی از امروز تا ۱۷ شهریور پایان دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان، همه روزه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به روی علاقمندان باز است.